У неділю на значній території Україні очікуються дощі

На заході країни також град та шквали 15-20 м/с.

У неділю, 27 липня, хмарно з проясненнями. У західних, Вінницькій, вдень і у Житомирській, місцями в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях помірні, на заході країни місцями значні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, на заході вдень з переходом на південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 17-22°, вдень 25-30°, на заході країни 21-26°; на півдні та південному-сході вночі 20-25°, вдень 29-34°, у південній частині сильна спека 35-38°.

На території Київщини та Києва хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ.Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 17-22°, вдень 25-30°;

У Києві вночі 20-22°, вдень 27-29°.