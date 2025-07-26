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Зеленський доручив секретарю РНБО Умєрову активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони

Водночас глава держави доручив урядовцям активніше перевіряти всі домовленості з партнерами, оскільки зараз вони виконуються не повністю.

Зеленський доручив секретарю РНБО Умєрову активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони
Війна із Росією
Фото: Генштаб

У вечірньому зверненні 26 липня президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони. 

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“Доручив секретарю РНБО активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони. Доручив також урядовцям, міністру оборони України активніше перевіряти наші всі домовленості, які є з партнерами, – те, що маємо реалізувати на сто відсотків, але зараз поки виконується, на жаль, не повністю. Очікую відповідні доповіді на тижні”, – сказав президент.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський дав завдання виробникам дронів-перехоплювачів забезпечити застосування 1000 БпЛА на добу
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