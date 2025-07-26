Зеленський доручив секретарю РНБО Умєрову активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони

У вечірньому зверненні 26 липня президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони.

“Доручив секретарю РНБО активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони. Доручив також урядовцям, міністру оборони України активніше перевіряти наші всі домовленості, які є з партнерами, – те, що маємо реалізувати на сто відсотків, але зараз поки виконується, на жаль, не повністю. Очікую відповідні доповіді на тижні”, – сказав президент.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський дав завдання виробникам дронів-перехоплювачів забезпечити застосування 1000 БпЛА на добу.