26 липня Росія атакувала Суми ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у центр міста – на площу Незалежності.
Як повідомив керівник ОВА Олег Григоров, пошкоджена адміністрація.
«Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша. Попередньо – обійшлося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території», - зауважив очільник області.
Григоров закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
- Унаслідок російського обстрілу по цивільний інфраструктурі Сумщини частина мешканців Сум та району залишилися без електроенергії.