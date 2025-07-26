26 липня Росія атакувала Суми ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у центр міста – на площу Незалежності.

Як повідомив керівник ОВА Олег Григоров, пошкоджена адміністрація.

«Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша. Попередньо – обійшлося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території», - зауважив очільник області.

пошкоджена будівля Сумської ОВА

Григоров закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.