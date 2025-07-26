На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
ГоловнаСуспільствоВійна

Керівник Сумської ОВА розповів про атаку російського дрона на будівлю адміністрації

«Це прицільна атака по цивільному об’єкту», - наголосив Григоров.

Керівник Сумської ОВА розповів про атаку російського дрона на будівлю адміністрації
пошкоджена будівля Сумської ОВА

26 липня Росія атакувала Суми ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у центр міста – на площу Незалежності.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Як повідомив керівник ОВА Олег Григоров, пошкоджена адміністрація.

«Це прицільна атака по цивільному об’єкту. І, на жаль, не перша. Попередньо – обійшлося без жертв та постраждалих. На місці працюють рятувальні служби, триває обстеження території», - зауважив очільник області.

пошкоджена будівля Сумської ОВА
пошкоджена будівля Сумської ОВА

Григоров закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies