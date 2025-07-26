Через російську атаку по інфраструктурі у Сумах винили проблеми з елетропостачанням

Частина мешканців Сум та Сумського району тимчасово залишилася без світла.

Унаслідок російського обстрілу по цивільний інфраструктурі Сумщини, частина мешканців Сум та району залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру Сумщини. Унаслідок чергового удару частина мешканців Сум та Сумського району тимчасово залишилася без електропостачання", – зазначає Григоров.

Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання.