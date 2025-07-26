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Через російську атаку по інфраструктурі у Сумах винили проблеми з елетропостачанням

Частина мешканців Сум та Сумського району тимчасово залишилася без світла.

Через російську атаку по інфраструктурі у Сумах винили проблеми з елетропостачанням
Суми (ілюстративне фото)
Фото: wiki

Унаслідок російського обстрілу по цивільний інфраструктурі Сумщини, частина мешканців Сум та району залишилися без електроенергії.

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Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру Сумщини. Унаслідок чергового удару частина мешканців Сум та Сумського району тимчасово залишилася без електропостачання", – зазначає Григоров.

Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання.

  • 26 липня російська армія атакувала Шосткинську громаду Сумщини ударними безпілотниками та керованими авіабомбами. Через атаку РФ є постраждалі, пошкоджено кілька багатоповерхівок та обʼєкти інфраструктури.
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