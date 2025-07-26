Харківщина: за добу росіяни поранили 29 цивільних, найбільше постраждав обласний центр

Упродовж минулої доби на Харківщині унаслідок російських обстрілів постраждали 29 людей, серед них – дитина. Під ворожими ударами опинилися Харків та сім населених пунктів області.

Про це повідомляє очільних Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові за добу постраждали 22 людини, зокрема 12-річна дівчинка, у Куп'янську – 44-річний чоловік, дві 41-річні жінки та одна жінка віком 78 років. У Змієві постраждали два 50-річні чоловіки і один чоловік віком 47 років.

Вночі 26 липня з 0.10 до 3.20 ворог атакував Харків та область двома ракетами, чотирма КАБами. Крім того росіяни завдали удару 15 БпЛА по Київському району Харкова.

Постраждали шестеро людей, серед них – троє співробітники ДСНС і медичний працівник. Співробітники ДСНС врятували шістьох людей, зокрема двох дітей.

Внаслідок російської атаки горіли виробничі приміщення, продовольчі склади й автомобіль. Загальна площа пожеж – близько 2,5 тис. кв. м.

Також уночі росіяни двома ракетами та 12 БпЛА вдарили по Змієву. Там постраждали троє людей, зокрема медичний працівник. Виникла масштабна пожежа на площі близько 2 тис. м², горіли приватні господарчі споруди.

Росіяни атакували Харківщину чотирма ракетами, тип яких встановлюється, 12 КАБами, 31 БпЛА типу "Герань-2", одним БпЛА типу "Молнія", двома FPV-дронами та чотирма БпЛА, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджені чотири багатоквартирні будинки, приватний будинок, будівля медзакладу, адмінбудівля, підприємство та шість автомобілів.

У селі Безруки Харківського району пошкоджені п`ять приватних будинків, дві господарчі споруди та два автомобілі. У селі Приколотне Куп'янського району пошкоджена амбулаторія.

У селі Вирішальний Чугуївського району пошкоджень зазнала гімназія.