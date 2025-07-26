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Окупанти атакували Шосткинську громаду Сумщини дронами і КАБами: троє цивільних постраждали

Також є пошкодження у житловому секторі.

Окупанти атакували Шосткинську громаду Сумщини дронами і КАБами: троє цивільних постраждали

Уночі 26 липня російська армія атакувала Шосткинську громаду Сумщини ударними безпілотниками та керованими авіабомбами.

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Про це повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"З опівночі і до раннього ранку росіяни били по Шосткинській громаді безпілотниками, керованими авіабомбами і завдали ракетного удару", – ідеться у дописі.

Унаслідок комбінованого удару загорілися чотири приватні будинки, пошкоджено кілька багатоповерхівок та обʼєкти інфраструктури.

"Троє людей поранені внаслідок нічної атаки на Шосткинську громаду. Дві жінки та чоловік з опіками й осколковими пораненнями госпіталізовані", – ідеться у повідомленні.

  • Росіяни уночі здійснили масовані обстріли по Дніпропетровщині та Харкову. Відомо про загиблих та поранених. Через обстріли виникли руйнування.
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