Окупанти атакували Шосткинську громаду Сумщини дронами і КАБами: троє цивільних постраждали

Також є пошкодження у житловому секторі.

Уночі 26 липня російська армія атакувала Шосткинську громаду Сумщини ударними безпілотниками та керованими авіабомбами.

Про це повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"З опівночі і до раннього ранку росіяни били по Шосткинській громаді безпілотниками, керованими авіабомбами і завдали ракетного удару", – ідеться у дописі.

Унаслідок комбінованого удару загорілися чотири приватні будинки, пошкоджено кілька багатоповерхівок та обʼєкти інфраструктури.

"Троє людей поранені внаслідок нічної атаки на Шосткинську громаду. Дві жінки та чоловік з опіками й осколковими пораненнями госпіталізовані", – ідеться у повідомленні.