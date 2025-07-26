Терехов: Росія атакує Харків КАБами (оновлено)

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про нові російські удари по Харкову.
“Харків під атакою ворожих КАБів, у місті чутно вибух! Будьте обережні!” - написав Терехов.
Згодом він додав, що попередньо вибухи пролунали у Київському районі Харкова.
“Попередньо зафіксовано удар по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює. У навколишніх житлових будинках вибиті шибки. Попередньо двоє постраждалих”, - уточнив мер Харкова.
- Ввечері 25 липня російська окупаційна армія атакувала Харків БпЛА “Черніка”, внаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок.
- 25 липня російські війська атакували керованою авіабомбою Індустріальний район Харкова. Попередньо, російська бомба влучила у дах медичного закладу. Станом на 16:38 відомо про 17 постраждалих.