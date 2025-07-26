Терехов: Росія атакує Харків КАБами (оновлено)

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про нові російські удари по Харкову.

“Харків під атакою ворожих КАБів, у місті чутно вибух! Будьте обережні!” - написав Терехов.

Згодом він додав, що попередньо вибухи пролунали у Київському районі Харкова.

“Попередньо зафіксовано удар по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює. У навколишніх житлових будинках вибиті шибки. Попередньо двоє постраждалих”, - уточнив мер Харкова.