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Терехов: Росія атакує Харків КАБами (оновлено)

Попередньо вибухи у Київському районі Харкова.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про нові російські удари по Харкову.

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“Харків під атакою ворожих КАБів, у місті чутно вибух! Будьте обережні!” - написав Терехов.

Згодом він додав, що попередньо вибухи пролунали у Київському районі Харкова.

“Попередньо зафіксовано удар по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює. У навколишніх житлових будинках вибиті шибки. Попередньо двоє постраждалих”, - уточнив мер Харкова.
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