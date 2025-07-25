Кабмін призначив заступників міністрові оборони Шмигалю

25 липня Кабмін затвердив кандидатури заступників міністра оборони Дениса Шмигаля.
За словами міністра, кожен із заступників отримає «конкретні завдання» і перші результати «мають бути відчутні максимально швидко».
Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк став першим заступником. Раніше був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗС України. У квітні-серпні 2022 - головою робочої групи від України в Координаційному штабі з надання допомоги Україні у Німеччині. З жовтня 2023 по травень 2024 - заступником міністра оборони, а згодом, до квітня 2025 – першим заступником міністра оборони.
Серед інших заступників Шмигаля:
- Сергій Боєв - розпочинав кар’єру аналітиком у міжнародних фінансових установах JPMorgan Chase & Co та Credit Suisse у Великій Британії. Після повернення в Україну працював у Boston Consulting Group Ukraine, а також на керівних посадах в АТ «Укргазвидобування» та НАК «Нафтогаз України», де відповідав за стратегію, розвиток і аналітику. З 2023-го обіймав посади радника, а згодом заступника міністра з євроінтеграції в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості. У жовтні 2024-го був призначений заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції, у квітні 2025 – першим заступником міністра оборони.
- Анна Гвоздяр – з 2014 року долучилася до ініціатив, пов’язаних із забезпеченням війська, питаннями українських полонених та сімей загиблих військових. З 2015 по 2016 працювала на посаді радниці голови Луганської ВЦА. З 2020 по 2023 обіймала посаду директорки Благодійного фонду Сергія Притули. З вересня 2023 року працювала заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
- полковник Володимир Заверуха – службу розпочав у 2006 в інженерних військах. У 2017–2020 проходив військову службу в Управлінні екологічної безпеки та протимінної діяльності. З 2020 по 2025 обіймав низку керівних посад у Міністерстві оборони, зокрема – заступника директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки – начальника управління розвитку озброєння та військової техніки. У травні цього року став першим заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
- майор Юрій Мироненко – під час повномасштабного вторгнення захищав Київ у складі 112 бригади ТрО. З березня 2023-го по грудень того ж року був командиром підрозділу БпЛА Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, брав участь у боях на півдні України. З грудня 2024-го по лютий 2025 працював заступником міністра цифрової трансформації України. В лютому 2025-го очолив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України, де координував впровадження бойової системи DELTA.
- Оксана Ферчук – працювала радницею міністра оборони України у 2022 році, зосереджуючись на цифровізації логістичних процесів. Координувала впровадження системи LOGFAS, до якої Україна отримала повноцінний доступ у 2022 році, запуск платформи міжнародного співробітництва «Коровай». За словами Шмигаля, вона забезпечила координацію впровадження медичної інформаційної системи (МІС ЗСУ) в Командуванні Медичних Сил. Також координувала впровадження системи управління логістичним забезпеченням (SAP), зокрема автоматизацію процесів постачання тилового забезпечення (речового майна, ПММ), постачання озброєння (наземних систем озброєння, БпЛА, РЕБ), майна звʼязку, медичного постачання, автоматизацію контрактної роботи. До повномасштабної агресії була топменеджером відомих українських логістичних та продуктових сервісів, зокрема директором групи компаній «Нова Пошта», майданчика електронних державних закупівель (реформа Prozorro), сервісу електронного документообігу «Вчасно».