Кабмін призначив заступників міністрові оборони Шмигалю

25 липня Кабмін затвердив кандидатури заступників міністра оборони Дениса Шмигаля.

За словами міністра, кожен із заступників отримає «конкретні завдання» і перші результати «мають бути відчутні максимально швидко».

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк став першим заступником. Раніше був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗС України. У квітні-серпні 2022 - головою робочої групи від України в Координаційному штабі з надання допомоги Україні у Німеччині. З жовтня 2023 по травень 2024 - заступником міністра оборони, а згодом, до квітня 2025 – першим заступником міністра оборони.

Серед інших заступників Шмигаля: