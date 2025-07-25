Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: російська пропаганда поширює фейкове відео про "відступ ЗСУ" на Сумщині

Кремль прагне знизити довіру до українських військових, посіяти страх і панічні настрої серед населення.

ЦПД: російська пропаганда поширює фейкове відео про "відступ ЗСУ" на Сумщині
Фото: ЦПД

Російська пропаганда поширює у соціальній мережі ТікТок відео, у якому начебто військовий 71-ї бригади ЗСУ розповідає про відступ його підрозділу в Сумській області через відсутність оборонних споруд.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

У Центрі протидії дезінформації наголошують відео є фейком.

У відомстві зазначають, що відео має ознаки втручання штучного інтелекту, на що вказують, зокрема, неприродна міміка обличчя та вимова героя, мінімальні рухи губами, відсутність кліпання очима та будь-яких шевронів на камуфляжі "військового".

"Наразі окупанти не просуваються на Сумському напрямку. Про це, зокрема, напередодні повідомив Президент України Володимир Зеленський", - наголосили у ЦПД.

Росія продовжує створювати подібні фейки, щоб знизити довіру до українських військових, посіяти страх і панічні настрої серед населення. Також такими фейками ворог намагається прикрити свої провали.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies