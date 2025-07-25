ЦПД: російська пропаганда поширює фейкове відео про "відступ ЗСУ" на Сумщині

Кремль прагне знизити довіру до українських військових, посіяти страх і панічні настрої серед населення.

Російська пропаганда поширює у соціальній мережі ТікТок відео, у якому начебто військовий 71-ї бригади ЗСУ розповідає про відступ його підрозділу в Сумській області через відсутність оборонних споруд.

У Центрі протидії дезінформації наголошують відео є фейком.

У відомстві зазначають, що відео має ознаки втручання штучного інтелекту, на що вказують, зокрема, неприродна міміка обличчя та вимова героя, мінімальні рухи губами, відсутність кліпання очима та будь-яких шевронів на камуфляжі "військового".

"Наразі окупанти не просуваються на Сумському напрямку. Про це, зокрема, напередодні повідомив Президент України Володимир Зеленський", - наголосили у ЦПД.

Росія продовжує створювати подібні фейки, щоб знизити довіру до українських військових, посіяти страх і панічні настрої серед населення. Також такими фейками ворог намагається прикрити свої провали.