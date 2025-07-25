Суд дав 15 років ув’язнення агенту ФСБ, який готував теракти у Хмельницькому

Він виготовляв вибухівки для атак поблизу ТЦК та підрозділу Нацгвардії.

15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав агент російської ФСБ, який планував теракти біля військових об’єктів у Хмельницькому.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними СБУ, засуджений — 32-річний житель із кримінальним минулим, якого завербував співробітник «відділу управління ФСБ по Республіці Крим». Завданням зловмисника було виготовлення вибухівок для атак поблизу ТЦК та підрозділу Нацгвардії.

Затримали зрадника у лютому під час дорозвідки біля військових об’єктів, де він планував закласти вибухівку.

Перед терактами російський куратор перевіряв підозрюваного на «тестових завданнях» — зокрема, щодо збору розвідданих про локації Сил оборони.

За даними слідства, агент фіксував місця на телефон і надсилав координати до ФСБ. У його смартфоні виявили докази шпигунської діяльності.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 ККУ — державна зрада в умовах воєнного стану.