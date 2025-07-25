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​Сирський зустрівся із головкомом Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі

За словами Сирського, ці системи «вже на підході».

​Сирський зустрівся із головкомом Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі
зустріч Олександра Сирського і Алексуса Гринкевича
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочі переговори з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, генералом ВПС США Алексусом Гринкевичем. 

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Сирський розповів партнерам про ситуацію на фронті.

«Ми детально розглянули ситуацію на передовій. Противник мобілізував максимальну кількість людських та матеріальних ресурсів для реалізації своїх агресивних планів. Союзники повністю розуміють масштаб та складність завдань, що стоять перед Збройними Силами України. Водночас українська армія зберігає конвенційний потенціал для розгрому наступальних угруповань противника», - зазначив головком.

Сирський і Гринкевич також обговорили план США і НАТО щодо отримання Україною систем ППО за рахунок Європи. Головком ЗСУ додав, що ці системи «вже на підході».

Цього місяця Володимир Зеленський заявив, що Україна просить 10 систем Patriot і знайшла фінансування на декілька з них.
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