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Зеленський нагородив військових орденами "За мужність"

Також медалі "За врятоване життя" отримали лікарі.

Зеленський нагородив військових орденами "За мужність"
Фото: скріншот

Президент Зеленський відвідав поранених військовослужбовців в одному із реабілітаційних центрів МВС. 

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Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Президент поспілкувався з воїнами, які проходять відновлення після поранень в одному з медичних реабілітаційних центрів Міністерства внутрішніх справ та висловив вдячність за службу та захист України. "Відзначив наших захисників і медиків нагородами: орденами "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів, медалями "За врятоване життя", — ідеться у повідомленні. "Вдячний за щоденну роботу лікарів, за якісну та професійну допомогу нашим бійцям. Це дуже важливо – підтримка й повернення наших героїв до звичайного життя", — наголошує Президент.
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