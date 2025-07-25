Президент Зеленський відвідав поранених військовослужбовців в одному із реабілітаційних центрів МВС.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Президент поспілкувався з воїнами, які проходять відновлення після поранень в одному з медичних реабілітаційних центрів Міністерства внутрішніх справ та висловив вдячність за службу та захист України. "Відзначив наших захисників і медиків нагородами: орденами "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів, медалями "За врятоване життя", — ідеться у повідомленні. "Вдячний за щоденну роботу лікарів, за якісну та професійну допомогу нашим бійцям. Це дуже важливо – підтримка й повернення наших героїв до звичайного життя", — наголошує Президент.