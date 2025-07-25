На Львівщині посадовців лісгоспу підозрюють у масштабних зловживаннях зі збитками довкіллю на 42 млн грн, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Упродовж 2020–2023 років чотири фігуранти, перебуваючи на керівних посадах або тимчасово виконуючи обов’язки директорів лісгоспів, безпідставно видавали лісорубні квитки. Це дозволяло здійснювати масштабні незаконні вирубки дерев у різновікових і мішаних лісових насадженнях.

Унаслідок таких дій знищено понад 9 500 дерев. Попередні збитки довкіллю оцінюються у більш ніж 42 мільйони гривень.

Прокурори повідомили про підозру усім чотирьом посадовцям. Їм інкриміновано перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу та незаконну порубку дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.