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На Львівщині посадовців лісгоспу підозрюють у масштабних зловживаннях зі збитками довкіллю на 42 млн грн

Слідство встановило, що фігуранти безпідставно видавали лісорубні квитки.

На Львівщині посадовців лісгоспу підозрюють у масштабних зловживаннях зі збитками довкіллю на 42 млн грн
Фото: прокуратура

На Львівщині посадовців лісгоспу підозрюють у масштабних зловживаннях зі збитками довкіллю на 42 млн грн, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

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Упродовж 2020–2023 років чотири фігуранти, перебуваючи на керівних посадах або тимчасово виконуючи обов’язки директорів лісгоспів, безпідставно видавали лісорубні квитки. Це дозволяло здійснювати масштабні незаконні вирубки дерев у різновікових і мішаних лісових насадженнях.

Унаслідок таких дій знищено понад 9 500 дерев. Попередні збитки довкіллю оцінюються у більш ніж 42 мільйони гривень.

Прокурори повідомили про підозру усім чотирьом посадовцям. Їм інкриміновано перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу та незаконну порубку дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. 
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