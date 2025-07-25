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Сили оборони: ворог веде активні бойові дії на Торецькому напрямку

Основні зусилля ворог зосередив у напрямку Яблунівки і Олександро-Калинового.

Сили оборони: ворог веде активні бойові дії на Торецькому напрямку
Фото: мапа DeepState

Станом на зараз у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" зменшилась кількість штурмових дій із російськими військами. Найактивніше ворог діє на Торецькому напрямку.

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Про це повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, пише "Укрінформ".

"В цілому по нашій оперативній зоні змінилась середньодобова кількість штурмів, їх стало менше. Можливо, через те, що ворог свої зусилля зосереджує в тому числі і на Покровському напрямку", — сказав Запорожець.

Наразі у зоні відповідальності ОТУ "Луганськ" ворог зосередив зусилля у напрямку Яблунівки і Олександро-Калинового на Торецькому напрямку.

"Ця тактика характеризується тим, що це невеликі піхотні групи по три-чотири особи, які намагаються дістатись до позицій Сил оборони, при нагоді і штурмувати, і залучаються вони до цих заходів, застосовуючи деколи мототехніку, багі і таке інше", — пояснив Запорожець.

Ворожої броньованої техніки наразі не фіксується.

"Вони намагаються накопичуватись, в тому числі малими піхотними групами для того, щоб продовжувати штурмові дії. Вони застосовують драбини для подолання протитанкових ровів. Одного разу помічали звичайну драбину, в інший — спромоглися десь залізну притягти, і ще один момент, що застосовують стовбури дерев, де або вкручують щось схоже на сходинки для того, щоб вкинути це в протитанковий рів і потім спуститися по цьому стовбурі дерева на іншу сторону", — розповів Запорожець.

Речник підкреслив, що армія РФ застосовує цю тактику, щоб продовжувати штурмові дії.
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