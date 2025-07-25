Служба безпеки та Національна поліція повідомили, що ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали 14-х організаторів оборудок у різних регіонах України.

Як зазначили у СБУ, серед фігурантів – адміністратори телеграм-каналів та посадовці держустанов.

У Києві викрили чиновницю з "Українського науково-практичного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф" Міністерства охорони здоров’я, яку підозрюють у "торгівлі" фіктивними довідками для оформлення інвалідності. До незаконної діяльності вона залучила шістьох лікарів, які організовували "клієнтам" фейкове стаціонарне "лікування" для оформлення історії хвороби.

Правоохоронці затримали посадовицю МОЗ, коли вона отримувала новий транш хабаря за підроблені документи.

Крім того, на Київщині викрили п’ятьох адміністраторів телеграм-каналів, "підсвічували" локації мобільних груп ТЦК та правоохоронців.

Також затримали водія таксі, який на своїй сторінці у тіктоку закликав оминати маршрути руху представників військкоматів, координати яких "зливав" у соцмережу.

Фото: СБУ Один із затриманих

На Закарпатті затримали трьох місцевих мешканців – водія місцевої пекарні, його співмешканку та напарника, які брали "клієнтів" у хлібовозки під виглядом експедиторів і перевозили до західного кордону. Потім "пасажири" намагалися перетнути адмінмежу вплав через Тису.

У Береговому викрили працівницю місцевої АЗС, яка під час робочої зміни додатково "заробляла" на тому, що підказувала військовозобов’язаним як втекти за кордон поза пунктами пропуску.

У Полтавській області повідомили про викриття двох працівників військкомату, які за гроші обіцяли працівникам місцевої агрофірми викреслювати їх зі списків, щоб ті не потрапили під мобілізацію.

На Черкащині кіберфахівці СБУ викрили 30-річного адміністратора телеграм-каналу, який "зашифрованими" термінами закликав військовозобов’язаних обходити патрулі правоохоронців і ТЦК.

Фото: СБУ Один із затриманих

Затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);

ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.