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Зеленський: спроможності виготовляти дрони-перехоплювачі будуть в десяти компаній

Загалом терміново на виробництво таких засобів треба 6 млрд доларів. 

Зеленський: спроможності виготовляти дрони-перехоплювачі будуть в десяти компаній
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента

Промислове виробництво дронів-перехоплювачів уже почалося, але залишається питання фінансування. Терміново потрібні $6 мільярдів, повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами вчора. 

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За його словами, спроможності такого виробництва будуть в десяти компаній. Уже є чотири успішні виробництва. 

"Чому кажу «будуть», бо одиночні вони виробили, грошей у них немає на це. Ціна виробництва – різна. Є дорожче, є дешевше, трохи різні спроможності, відповідно. Зараз ціна цього питання загалом і терміново – 6 мільярдів доларів", – сказав він. 

Виробництво дронів-перехоплювачів ворожих засобів ураження є одним із пріоритетів, оскільки ворог нарощує виробництво ударних безпілотників. Крім того, українська протиповітряна оборона великою мірою покладається на іноземних партнерів, які постачають системи й ракети до них. Тож будь-яке власне виробництво допомагає збільшити незалежність.
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