Зеленський: спроможності виготовляти дрони-перехоплювачі будуть в десяти компаній

Промислове виробництво дронів-перехоплювачів уже почалося, але залишається питання фінансування. Терміново потрібні $6 мільярдів, повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами вчора.

За його словами, спроможності такого виробництва будуть в десяти компаній. Уже є чотири успішні виробництва.

"Чому кажу «будуть», бо одиночні вони виробили, грошей у них немає на це. Ціна виробництва – різна. Є дорожче, є дешевше, трохи різні спроможності, відповідно. Зараз ціна цього питання загалом і терміново – 6 мільярдів доларів", – сказав він.

Виробництво дронів-перехоплювачів ворожих засобів ураження є одним із пріоритетів, оскільки ворог нарощує виробництво ударних безпілотників. Крім того, українська протиповітряна оборона великою мірою покладається на іноземних партнерів, які постачають системи й ракети до них. Тож будь-яке власне виробництво допомагає збільшити незалежність.