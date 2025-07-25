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У Сумській області росіяни вбили людину, і ще одну – поранили

Ворог здійснив 60 обстрілів області. 

У Сумській області росіяни вбили людину, і ще одну – поранили
Наслідки удару росіян по Сумщині, ілюстративне фото
Фото: Сумська ОВА

У Сумській області унаслідок російських атак загинула жінка. Ще одна – поранена. 

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Як повідомили у ОВА, жінка 1982 року народження загинула у Зноб-Новгородській громаді внаслідок обстрілів з артилерії. Поранена – 1965 р.н. 

Протягом доби, з ранку 24 липня до ранку 25 липня 2025 року, російські війська здійснили 60 обстрілів по 26 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби:. Зафіксували понад 20 ударів КАБів. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА, ракетні удари.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та приватний автомобіль;
  • у Сумській громаді пошкоджено адмінбудівлю.

Вдалося евакуювати 22 людини. За добу повітряна тривога в області тривала 15 годин 22 хвилини.

  • 23 липня на Сумщині майже повністю відновили електропостачання після російської дронової атаки по енергетичній інфраструктурі області.
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