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Армія Росії за добу втратила 980 солдатів та 2 засоби ППО

Від початку вторгнення російські війська втратили близько 1 047 250 осіб.

Армія Росії за добу втратила 980 солдатів та 2 засоби ППО
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Сили оборони упродовж доби ліквідували 980 окупантів, 3 ворожі танки, 5 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, 2 засоби ППО, 76 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1047250 (+980) осіб 
  • танків – 11049 (+3) од
  • бойових броньованих машин – 23052 (+5) од
  • артилерійських систем – 30777 (+31) од
  • РСЗВ – 1446 (+0) од
  • засоби ППО – 1201 (+2) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47834 (+196)
  • крилаті ракети – 3535 (+2)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 56213 (+76)
  • спеціальна техніка – 3935 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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