Армія Росії за добу втратила 980 солдатів та 2 засоби ППО

Сили оборони упродовж доби ліквідували 980 окупантів, 3 ворожі танки, 5 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, 2 засоби ППО, 76 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1047250 (+980) осіб
- танків – 11049 (+3) од
- бойових броньованих машин – 23052 (+5) од
- артилерійських систем – 30777 (+31) од
- РСЗВ – 1446 (+0) од
- засоби ППО – 1201 (+2) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47834 (+196)
- крилаті ракети – 3535 (+2)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56213 (+76)
- спеціальна техніка – 3935 (+0).
Дані уточнюються.