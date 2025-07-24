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Росіяни поранили на Дніпропетровщині чотирьох цивільних

Серед поранених - 17-річний хлопець.

Росіяни поранили на Дніпропетровщині чотирьох цивільних
Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 24 липня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 24 липня, російська армія атакувала безпілотниками та артилерією Нікопольський та Синельниківській райони Дніпропетровської області.

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Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Нікопольському районі армія РФ атакувала райцентр, Мирівську і Марганецьу громад. 

Внаслідок обстрілів був поранений 17-річний хлопець, якого госпіталізували у важкому стані.  Також постраждала 34-річна жінка, яка лікуватиметься амбулаторно. 

Були пошкоджені 2 навчальні та медичний заклади, торговий центр, кафе, багатоповерхівка, 5 приватних будинків, господарська споруда. Також сталося кілька пожеж. 

Межівську та Великомихайлівську громади Синельниківського району російська армія атакувала FPV-дронами. Травми отримали 53-річна жінка і 58-річний чоловік, їх доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. 

Атакою росіян знищена господарська споруда, побиті підприємство та авто.
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