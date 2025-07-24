Росіяни поранили на Дніпропетровщині чотирьох цивільних

Сьогодні, 24 липня, російська армія атакувала безпілотниками та артилерією Нікопольський та Синельниківській райони Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Нікопольському районі армія РФ атакувала райцентр, Мирівську і Марганецьу громад.
Внаслідок обстрілів був поранений 17-річний хлопець, якого госпіталізували у важкому стані. Також постраждала 34-річна жінка, яка лікуватиметься амбулаторно.
Були пошкоджені 2 навчальні та медичний заклади, торговий центр, кафе, багатоповерхівка, 5 приватних будинків, господарська споруда. Також сталося кілька пожеж.
Межівську та Великомихайлівську громади Синельниківського району російська армія атакувала FPV-дронами. Травми отримали 53-річна жінка і 58-річний чоловік, їх доправили до лікарні в стані середньої тяжкості.
Атакою росіян знищена господарська споруда, побиті підприємство та авто.