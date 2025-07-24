Росіяни поранили на Дніпропетровщині чотирьох цивільних

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині 24 липня 2025 року

Сьогодні, 24 липня, російська армія атакувала безпілотниками та артилерією Нікопольський та Синельниківській райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Нікопольському районі армія РФ атакувала райцентр, Мирівську і Марганецьу громад.

Внаслідок обстрілів був поранений 17-річний хлопець, якого госпіталізували у важкому стані. Також постраждала 34-річна жінка, яка лікуватиметься амбулаторно.

Були пошкоджені 2 навчальні та медичний заклади, торговий центр, кафе, багатоповерхівка, 5 приватних будинків, господарська споруда. Також сталося кілька пожеж.

Межівську та Великомихайлівську громади Синельниківського району російська армія атакувала FPV-дронами. Травми отримали 53-річна жінка і 58-річний чоловік, їх доправили до лікарні в стані середньої тяжкості.

Атакою росіян знищена господарська споруда, побиті підприємство та авто.