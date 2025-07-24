Посол ЄС в Україні: «з нетерпінням чекаємо на проєкт закону» Зеленського щодо НАБУ і САП

Партнери «з нетерпінням» чекають на проєкт закону Володимира Зеленського щодо НАБУ і САП.
Про це 24 липня заявила голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова, пише «Радіо Свобода».
Того дня відбулася зустріч представників країн «Групи семи» з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко та віцепрем’єром із євроінтеграції Тарасом Качкою.
Матернова сказала, що переговори були «конструктивними і своєчасними».
«З нетерпінням чекаємо на проєкт закону, анонсований Зеленським для захисту незалежності антикорупційних інституцій. НАБУ і САП повинні залишатися сильними й незалежними на шляху України до Євросоюзу», – заявила посол.
- У четвер Володимир Зеленський заявив про погодження тексту законопроєкту, "який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання". Він стверджує, що текст збалансований.
- Крім того, у Верховній Раді зареєстрували депутатський законопроєкт про скасування ухвалених цього тижня змін до законодавства про Національне антикорбюро та Спеціалізовану антикорпрокуратуру.
- Ці кроки – наслідок скандального голосування в парламенті за закон №12414, який обмежує незалежність антикорупційних органів. Після оперативного голосування глава держави так же оперативно його підписав.
- Партнери висловили стурбованість через такий розвиток подій. З’явилася також інформація про те, що закон може негативно вплинути на інвестиції в оборону, що неприпустимо під час виснажливої війни з РФ.
- Після ухвалення закону №12414 відбулися масові протести у багатьох містах України.