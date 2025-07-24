Посол ЄС в Україні: «з нетерпінням чекаємо на проєкт закону» Зеленського щодо НАБУ і САП

Посли G7 зустрілися зі Свириденко і Качкою.

Партнери «з нетерпінням» чекають на проєкт закону Володимира Зеленського щодо НАБУ і САП.

Про це 24 липня заявила голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова, пише «Радіо Свобода».

Того дня відбулася зустріч представників країн «Групи семи» з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко та віцепрем’єром із євроінтеграції Тарасом Качкою.

Матернова сказала, що переговори були «конструктивними і своєчасними».

«З нетерпінням чекаємо на проєкт закону, анонсований Зеленським для захисту незалежності антикорупційних інституцій. НАБУ і САП повинні залишатися сильними й незалежними на шляху України до Євросоюзу», – заявила посол.