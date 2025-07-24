Міноборони допустило до експлуатації вітчизняну систему лазерних тренажерів для підготовки гранатометників

Оборонне відомство допустило до експлуатації вітчизняну систему лазерних тренажерів для підготовки гранатометників. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Ці лазерні тренажери – сучасний інструмент підготовки розрахунків гранатометників для стрільби з РПГ-7.

Пристрій виконано у формі імітаційного боєприпасу, який встановлюється на гранатомет.

Дальність ураження умовних цілей за допомогою тренажера аналогічна дистанції ведення вогню з РПГ-7.

Імітатор дозволяє відпрацьовувати підготовку до ведення вогню, прицілювання, здійснення пострілу, дотримання заходів безпеки під час стрільби.

Тренажер має функцію імітації ураження реактивним струменем.

Пристрій також підтримує взаємодію з іншими типами тренажерів, що дозволяє інтегрувати його у комплексні навчальні рішення.