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Уряд схвалив програму грантів для масштабування виробництва вибухівки

На ці кошти компанії зможуть створити або розширити виробничі потужності, придбати компоненти, системи та інші засоби для виготовлення вибухових речовин.

Уряд схвалив програму грантів для масштабування виробництва вибухівки
Денис Шмигаль
Фото: Міноборони

Уряд схвалив програму грантів для масштабування виробництва вибухівки. 

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Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль. 

"Уряд дав старт програмі грантів для масштабування виробництва вибухових речовин в межах defense tech-кластеру Brave1", – написав він у телеграмі. 

На грантові кошти компанії зможуть створити або розширити виробничі потужності, придбати компоненти, системи та інші засоби для виготовлення вибухових речовин. 

За словами Шмигаля, передбачені чіткі прозорі конкурсні процедури, експертиза якості та випробування продукції.Він додав, що загалом кластер Brave1 вже видав близько 560 грантів на понад 2,2 млрд грн. 
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