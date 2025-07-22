Шмигаль: наступного року Україна потребуватиме щонайменше $120 млрд оборону

Уже ведуться предметні перемовини з членами ЄС та НАТО.

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що наступного року Україна потребуватиме щонайменше $120 млрд оборону.

Про це він сказав під час Наради керівників закордонних дипломатичних установ.

"Наступного року потребуватимемо щонайменше 120 млрд доларів на оборону. Працюємо з іншими країнами, щоб залучити половину цієї суми за підтримки союзників. Уже ведемо предметні перемовини з членами ЄС та НАТО", – зазначив міністр.

За його словами, Україна готова ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом, технологіями та інноваціями.

"Пропонуємо союзникам створювати спільні підприємства, передавати ліцензії й відкривати виробництва у країнах-партнерах. Під час війни така продукція буде спрямована на потреби Сил оборони України, а в перспективі — посилить і наших партнерів", – наголосив Шмигаль.

Також під час зустрічі він розповів про стратегічні цілі та пріоритети оборони України, визначені президентом Володимиром Зеленським:

Більше української зброї — 50% має закуповуватися в Україні.

Більше іноземних підприємств, які готові співпрацювати з Україною і працювати в Україні.

Більше поставок зброї та нелетальної допомоги, яку можуть надавати й нейтральні країни. Особливий фокус — на нових поставках найефективніших засобів захисту нашого неба, зокрема тих, що здатні збивати балістичні цілі.

Потрібне додаткове фінансування для розвитку української промисловості — зокрема виробництва FPV-дронів, далекобійних дронів і перехоплювачів.

Фото: Міноборони Виступ Дениса Шмигаля