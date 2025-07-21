​Рада звернеться до Конгресу щодо двопартійної підтримки України та допомоги у боротьбі з РФ

Верховна Ради України звернеться до Палати представників та Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо двопартійної підтримки України та "забезпечення сталої всебічної допомоги у боротьбі України та українського народу за свободу і незалежність власної держави, мир, безпеку і стабільність у вільному світі".

Про це LB.ua повідомили джерела з ВРУ.

Верховна Рада закличе:

якнайшвидше надати системи протиракетної оборони Patriot у достатній кількості для створення повітряного куполу та захисту цивільного населення від атак РФ,

надати Україні винищувачі F-16,

надати Україні далекобійні засоби ураження, зокрема ракети «Томагавк», артилерійські снаряди та інше військового обладнання,

продовжувати підтримку взаємодії у форматі Рамштайн;

підтримувати Коаліцію охочих та інфраструктуру для сприяння її діяльності;

продовжити посилювати всеохоплюючі санкції проти Російської Федерації та держав, що співпрацюють з нею й підтримують її збройну агресію проти України.

Депутати закличуть продовжувати беззаперечне засудження розв’язаної Росією агресивної війни проти України та визнати Росію державою-спонсором тероризму ‒ з урахуванням систематичних порушень міжнародного права, масових воєнних злочинів та терористичних дій проти цивільного населення України.

Рада проситиме ухвалити на законодавчому рівні політику невизнання російськими жодних територій України, тимчасово окупованих всупереч міжнародному праву, та у такий спосіб розвинути положення Кримської декларації США від 25 липня 2018 року.

Нардепи закликають ухвалити двопартійну резолюцію Конгресу Сполучених Штатів Америки та відповідні законодавчі акти на підтримку України з підтвердженням готовності продовжувати надання всебічної допомоги, зокрема військової.Також йдеться про забезпечення безперебійного постачання оборонної підтримки Україні для відсічі російської агресії та обмін розвідувальними даними.