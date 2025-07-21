Поліція зафіксувала 3 745 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Минулої доби у Донецькій області одна людина загинула, шестеро зазнали поранень, повідомили у Національній поліції.

Поліція зафіксувала 3 745 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Пошкоджено 58 цивільних об’єктів, з них 37 житлових будинків.

Слов’янськ росіяни атакували чотири безпілотники, там вбили цивільну особу. На Лиман окупанти спрямували п'ять дронів – є поранений.

По Мирнограду армія рф била з артилерії – троє людей травмувались.

Через ворожі атаки двоє цивільних осіб поранено в Родинському.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.