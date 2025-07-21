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За минулу добу на Донеччині загинула людина, шестеро отримали поранення

Поліція зафіксувала 3 745 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. 

За минулу добу на Донеччині загинула людина, шестеро отримали поранення

Минулої доби у Донецькій області одна людина загинула, шестеро зазнали поранень, повідомили у Національній поліції.

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Поліція зафіксувала 3 745 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Пошкоджено 58 цивільних об’єктів, з них 37 житлових будинків.

Слов’янськ росіяни атакували чотири безпілотники, там вбили цивільну особу. На Лиман окупанти спрямували п'ять дронів – є поранений.

По Мирнограду армія рф била з артилерії – троє людей травмувались. 

Через ворожі атаки двоє цивільних осіб поранено в Родинському.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
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