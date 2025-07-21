СБУ: нардеп від ОПЗЖ Христенко працював на ФСБ і здійснював вплив на НАБУ

Після початку повномасштабного вторгнення Христенко втік за кордон.

Чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федіра Христенка викрили на державній зраді.

Про це повідомила Служба безпеки.

За матеріалами справи, парламентар був топовим агентом ФСБ і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України. Наразі йому заочно повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення Христенко втік з України за кордон і продовжує здійснювати вплив на НАБУ.

Як встановило розслідування, Христенко був завербований ФСБ ще за часів Віктора Януковича і наразі перебуває у тісному зв’язку із Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), котрий також резидентом ФСБ та "смотрящим" від російської спецслужби за "ДНР".

Крім того, Христенко був зв’язковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року.

Відомо також, що Христенко активно виконував завдання російської спецслужби під час Революції Гідності. Зокрема, для організації "Антимайдану" він задіяв підконтрольних собі приватних перевізників для перевезення "тітушок".

Зараз Христенко, як стверджують слідчі, перебуває у тісних стосунках із частиною керівників НАБУ. Серед них – один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого СБУ затримала сьогодні за підозрою у веденні бізнесу з Росією та контактах з росіянами. Христенко знав цього детектива ще з часів спільного навчання у Донецькому університеті.

Ще один із його зв’язків – це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров, з яким Христенко перебуває у тісному контакті. Зафіксовано, як у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення, дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі, що належав дружині Христенка.

"Скомаров брав участь у конкурсі на очільника Бюро економічної безпеки. Слідство встановило, що у разі виграшу конкурсу, український олігарх Ігор Коломойський сподівався, що Скомаров сприятиме закриттю кримінального провадження щодо нього. Відповідна інформація підтверджена доказами переписки Коломойського з одним зі своїх підлеглих", – йдеться в повідомленні.

Втім, Коломойський – не єдиний олігарх, якому намагався допомогти Христенко. Задокументовано, що детективи НАБУ допомогли у втечі ще одному українському бізнесмену, бізнес-партнеру Коломойського – Геннадію Боголюбову.

Зокрема, два співробітники Бюро, підлеглі Скомарова, супроводжували олігарха-втікача під час перетину ним державного кордону: вони знаходилися у сусідньому купе поїзда "для підстраховки".

Під час обшуків у контактів депутата від забороненої партії ОПЗЖ Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема документи негласного слідкування за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи Бюро, що свідчить про російський вплив та системні витоки інформації.