Росіяни за добу 90 разів обстріляли Сумщину, поранено трьох жінок і дитину

Російські війська за минулу добу 90 разів обстріляли Сумщину. В результаті дістали поранень чотири людини, є пошкодження та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

Про це повідомила Сумська ОВА.

"Протягом доби, з ранку 20 липня до ранку 21 липня російські війська здійснили 90 обстрілів по 38 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА травми отримали три мирні жительки (1990 р.н., 1982 р.н, та 1978 р.н.) та малолітня дитина (2018 р.н.)", - йдеться в повідомленні.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, а також скидав вибухівку з безпілотників. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетний удар по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено приватні будинки, скління вікон у будинках, автомобіль, об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові будівлі;

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, автомобіль;

у Путивльській громаді знищено приватне домоволодіння;

у Білопільській громаді пошкоджено приватний будинок.

Повітряна тривога в області тривала 17 годин 23 хвилини.