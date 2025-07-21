Росіяни за добу 90 разів обстріляли Сумщину, поранено трьох жінок і дитину

Російські війська за минулу добу 90 разів обстріляли Сумщину. В результаті дістали поранень чотири людини, є пошкодження та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.
Про це повідомила Сумська ОВА.
"Протягом доби, з ранку 20 липня до ранку 21 липня російські війська здійснили 90 обстрілів по 38 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА травми отримали три мирні жительки (1990 р.н., 1982 р.н, та 1978 р.н.) та малолітня дитина (2018 р.н.)", - йдеться в повідомленні.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, а також скидав вибухівку з безпілотників. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетний удар по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено приватні будинки, скління вікон у будинках, автомобіль, об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові будівлі;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, автомобіль;
- у Путивльській громаді знищено приватне домоволодіння;
- у Білопільській громаді пошкоджено приватний будинок.
Повітряна тривога в області тривала 17 годин 23 хвилини.