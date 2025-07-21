Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за добу 90 разів обстріляли Сумщину, поранено трьох жінок і дитину

Обстрілів зазнали 38 населених пунктів у 15 територіальних громадах. 

Росіяни за добу 90 разів обстріляли Сумщину, поранено трьох жінок і дитину
Наслідки російської атаки (архівне фото)
Фото: Прокуратура Сумщини

Російські війська за минулу добу 90 разів обстріляли Сумщину. В результаті дістали поранень чотири людини, є пошкодження та руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Про це повідомила Сумська ОВА.

"Протягом доби, з ранку 20 липня до ранку 21 липня російські війська здійснили 90 обстрілів по 38 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА травми отримали три мирні жительки (1990 р.н., 1982 р.н, та 1978 р.н.) та малолітня дитина (2018 р.н.)", - йдеться в повідомленні. 

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, а також скидав вибухівку з безпілотників.  Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетний удар по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  •  у Сумській громаді пошкоджено приватні будинки, скління вікон у будинках, автомобіль, об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові будівлі;
  •  у Миколаївській сільській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, автомобіль;
  •  у Путивльській громаді знищено приватне домоволодіння;
  •  у Білопільській громаді пошкоджено приватний будинок.

Повітряна тривога в області тривала 17 годин 23 хвилини.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies