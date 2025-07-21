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Унаслідок обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджено АЗС і підприємство

Ввечері та вночі в області працювали сили ППО - збито сім ворожих безпілотників.

Унаслідок обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджено АЗС і підприємство
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти від вечора 20 липня атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого пошкоджено підприємство, інфраструктуру, АЗС та сталася пожежа.

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Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Ввечері та вночі в області працювали сили ППО. Захисники збили сім ворожих безпілотників.

Росіяни атакували Нікопольщину FPV-дронами та артилерією. Били по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах.

В результаті атак пошкоджені інфраструктура, АЗС. Понівечене підприємство. Сталася пожежа. Вогонь знищив 2 авто. Ще три – побиті.

Безпілотником ворог влучив по Межівській громаді Синельниківського району. Пошкоджена інфраструктура. 

Загиблих і постраждалих немає.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Як повідомлялося, вчора в Синельниківському районі внаслідок ракетного удару поранено пʼятеро людей. Ворог атакував також Нікопольщину, є руйнування.
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