Унаслідок обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджено АЗС і підприємство

Ввечері та вночі в області працювали сили ППО - збито сім ворожих безпілотників.

Російські окупанти від вечора 20 липня атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого пошкоджено підприємство, інфраструктуру, АЗС та сталася пожежа.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Ввечері та вночі в області працювали сили ППО. Захисники збили сім ворожих безпілотників.

Росіяни атакували Нікопольщину FPV-дронами та артилерією. Били по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах.

В результаті атак пошкоджені інфраструктура, АЗС. Понівечене підприємство. Сталася пожежа. Вогонь знищив 2 авто. Ще три – побиті.

Безпілотником ворог влучив по Межівській громаді Синельниківського району. Пошкоджена інфраструктура.

Загиблих і постраждалих немає.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Як повідомлялося, вчора в Синельниківському районі внаслідок ракетного удару поранено пʼятеро людей. Ворог атакував також Нікопольщину, є руйнування.