Унаслідок обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджено АЗС і підприємство

Російські окупанти від вечора 20 липня атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого пошкоджено підприємство, інфраструктуру, АЗС та сталася пожежа.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Ввечері та вночі в області працювали сили ППО. Захисники збили сім ворожих безпілотників.
Росіяни атакували Нікопольщину FPV-дронами та артилерією. Били по Нікополю, Марганецькій і Червоногригорівській громадах.
В результаті атак пошкоджені інфраструктура, АЗС. Понівечене підприємство. Сталася пожежа. Вогонь знищив 2 авто. Ще три – побиті.
Безпілотником ворог влучив по Межівській громаді Синельниківського району. Пошкоджена інфраструктура.
Загиблих і постраждалих немає.
Як повідомлялося, вчора в Синельниківському районі внаслідок ракетного удару поранено пʼятеро людей. Ворог атакував також Нікопольщину, є руйнування.