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На "Atlas Festival" у Києві зібрали понад 105 млн грн на захист українського неба, - КМВА

За три дні фестиваль відвідало понад 70 тисяч киян та гостей міста. 

На "Atlas Festival" у Києві зібрали понад 105 млн грн на захист українського неба, - КМВА
Тимур Ткаченко
Фото: facebook / Тимур Ткаченко

У Києві впродовж трьох днів відбувся масштабний музичний фестиваль "Atlas Festival", на якому зібрали понад 105 млн грн на захист українського неба.

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Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Він зазначив, що за три дні фестиваль відвідало понад 70 тисяч киян та гостей міста. На ньому виступило 100 артистів на 6 сценах. Було представлено 77 організацій, які працюють на наближення нашої перемоги.

"Особисто вдячний організаторам за те, що дослухались до рекомендацій КМВА та дотримувались всіх необхідних безпекових заходів: у пʼятницю кілька виступів були перервані повітряними тривогами, і відвідувачі організовано могли перечекати їх в підготовленому укритті. Також дякую всім, хто долучився до благодійного збору на захист нашого неба, який був організований фестивалем спільно з «Повернись живим», - «Дронопад». Було зібрано понад 105 мільйонів гривень", - зазначив Ткаченко. 

"Такі заходи, окрім культурної цінності, мають і цілком прагматичний результат: в українському повітряному просторі стане значно менше літаючої російської дронової нечист", - додав Ткаченко.
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