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На Одещині сталася масштабна пожежа сухостою

Вогонь охопив 18 тисяч кв.м сухої трави.

На Одещині сталася масштабна пожежа сухостою

В Одеській області сталася масштабна пожежа в екосистемі ‒ вогонь охопив 18 000 кв.м сухостою, повідомили у ДСНС.

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Суха трава загорілася сьогодні близько опівдня за межами села Жеребкове Подільського району 

“До ліквідації залучалися рятувальники 3 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Їм вдалося оперативно загасити полум’я й не допустити його поширення. 

Причини займання наразі з’ясовуються.

Раніше стало відомо, що у Миколаївській області через викинутий недопалок загорілася суха трава і як наслідок загинула літня жінка.
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