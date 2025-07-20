В Одеській області сталася масштабна пожежа в екосистемі ‒ вогонь охопив 18 000 кв.м сухостою, повідомили у ДСНС.

Суха трава загорілася сьогодні близько опівдня за межами села Жеребкове Подільського району

“До ліквідації залучалися рятувальники 3 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Їм вдалося оперативно загасити полум’я й не допустити його поширення.

Причини займання наразі з’ясовуються.

Раніше стало відомо, що у Миколаївській області через викинутий недопалок загорілася суха трава і як наслідок загинула літня жінка.