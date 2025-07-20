В Одеській області сталася масштабна пожежа в екосистемі ‒ вогонь охопив 18 000 кв.м сухостою, повідомили у ДСНС.
Суха трава загорілася сьогодні близько опівдня за межами села Жеребкове Подільського району
“До ліквідації залучалися рятувальники 3 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України”, ‒ йдеться у пресрелізі.
Їм вдалося оперативно загасити полум’я й не допустити його поширення.
Причини займання наразі з’ясовуються.
Раніше стало відомо, що у Миколаївській області через викинутий недопалок загорілася суха трава і як наслідок загинула літня жінка.