Росіяни вдарили по Сумах, поранено три людини (оновлено)

Сьогодні вдень російська армія завдала удару безпілотником по скверу в центральній частині Сум, поблизу навчального закладу.

Про це повідомили у Національній поліції.

Поранено двох місцевих мешканців, серед них ‒ дитина 7 років. Люди отримали тілесні ушкодження та стресову реакцію.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватні будинки та автомобілі.

Як інформує очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, близько 15:00 Суми атакував ще один ворожий дрон. Під час його збиття в Ковпаківському районі міста була поранена 43-річна жінка.

Її доставили до лікарні, надали медичну допомогу. Загрози життю немає, жінка лікується амбулаторно.

Також раніше Григоров повідомив, що внаслідок обстрілу частина будинків обласного центру залишилася без електропостачання.

Російські окупанти вчора ввечері атакували чотирма дронами Свеську громаду Сумської області. Загинула людина.