На Покровському напрямку російські окупанти здійснили 17 атак на позиції ЗСУ, ‒ Генштаб

Станом на 16:00 неділі 20 липня кількість бойових зіткнень становить 56, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Їздецьке, Попівка, Братениця, Чернацьке, Бунякине, Малушине, Нововасилівка, Біла Береза, Мар’їне Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося дев’ять ворожих атак, п’ять боєзіткнень тривають до цього часу. Авіація загарбників завдала 5 авіаударів, скинувши при цьому шість керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 111 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку триває атака російських загарбників в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося дві атаки російських окупантів в районі Кіндрашівки та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі та в напрямку Серебрянки. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку з початку доби противник двічі атакував позиції наших захисників в районах Виїмки та Григорівки.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони відбили одну ворожу атаку в напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку наші захисники відбивали п’ять ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру, Торецька та в напрямку Катеринівки, два боєзіткнення ще тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 17 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Горіхове, Олексіївка та в напрямку Покровська, Мирнограда. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 14 атак.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбивали 11 штурмів ворожих військ в районах населених пунктів Ялта, Мирне, Толстой, Воскресенка, Маліївка, Зелене Поле, Темирівка та Новопіль.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках противник штурмових дій не проводив, проте завдав авіаударів по населених пунктах Плавні, Приморське та Одрадокам’янка.