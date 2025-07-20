Зеленський: Сили оборони знищують російські диверсійні групи на Покровському напрямку

Сили оборони продовжують знищення російських диверсійних груп на Покровському та інших напрямках. Ворог намагається штурмувати українські позиції малими групами, повідомляє президент Зеленський.

Глава держави заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ генерал Олександра Сирського.

"Тактика ворога залишається старою: він намагається за рахунок малих груп захоплювати нові позиції. Українські підрозділи застосовують усі необхідні засоби, щоб виявляти та знешкоджувати таку активність окупанта", — каже Зеленський, коментуючи ситуацію на Покровському напрямку.

Президент разом із Головкомом обговорили ситуацію у прикордонних районах Сумщини. "Вдячний усім залученим підрозділам за повне виконання поставлених завдань. Особливо відзначу 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду за дії саме на Покровському напрямку, а за оборону Сумщини – 225-й окремий штурмовий полк та 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду. Дякую, воїни!"

Головком доповів і щодо наших далекобійних ударів, зокрема частоти та ефективності дипстрайків.

"Російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни. Також Головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО України опрацьовують цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів. Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів. Наступного тижня будуть підписані відповідні додаткові контракти", — наголосив Президент.