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Зеленський: Сили оборони знищують російські диверсійні групи на Покровському напрямку

Головком Сирський доповів щодо ефективності дипстрайків.

Зеленський: Сили оборони знищують російські диверсійні групи на Покровському напрямку
Фото: Генштаб

Сили оборони продовжують знищення російських диверсійних груп на Покровському та інших напрямках. Ворог намагається штурмувати українські позиції малими групами, повідомляє президент Зеленський. 

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Глава держави заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ генерал Олександра Сирського. 

"Тактика ворога залишається старою: він намагається за рахунок малих груп захоплювати нові позиції. Українські підрозділи застосовують усі необхідні засоби, щоб виявляти та знешкоджувати таку активність окупанта", — каже Зеленський, коментуючи ситуацію на Покровському напрямку.

Президент разом із Головкомом обговорили ситуацію у прикордонних районах Сумщини. "Вдячний усім залученим підрозділам за повне виконання поставлених завдань. Особливо відзначу 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду за дії саме на Покровському напрямку, а за оборону Сумщини – 225-й окремий штурмовий полк та 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду. Дякую, воїни!"

Головком доповів і щодо наших далекобійних ударів, зокрема частоти та ефективності дипстрайків. 

"Російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни. Також Головнокомандувач разом з міністром оборони та секретарем РНБО України опрацьовують цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів. Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів. Наступного тижня будуть підписані відповідні додаткові контракти", — наголосив Президент.

  • У місті Покровськ на Донеччині підрозділи Сил оборони України учора провели контрдиверсійні заходи, спрямовані на виявлення та нейтралізацію російських ДРГ.
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