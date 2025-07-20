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Російські військові майже 70 разів обстріляли Сумщину

Росіяни застосували КАБи, ВОГ, БпЛА та FPV-дрони.

Російські військові майже 70 разів обстріляли Сумщину
Фото: Олег Григоров

Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 33 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумської області.

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Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Внаслідок російських обстрілів території області є загиблий і поранені мирні жителі", — ідеться у повідомленні.

У Свеській громаді унаслідок атки БпЛА загинула людина 1947 р.н., у Шосткинській — отримали травми двоє цивільних 1968 р.н. та 1977 р.н.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, ВОГ, БпЛА та FPV-дрони.

У Середино-Будській громаді зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури, ️у Дружбівській пошкоджено господарчу споруду та приватний будинок, у Свеській знищені житлові будинки.
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