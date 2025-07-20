Фройдінг: РФ прагне наростити виробництво БпЛА, щоб одночасно атакувати Україну 2 тисячами дронів

Росія планує наростити виробництво дронів, аби мати змогу атакувати Україну 2 000 дронів одночасно, вважає генерал-майор німецької армії та командир штабу планування та керівництва Федерального міністерства оборони Німеччини Крістіан Фройдінг.

Як пише "Дзеркало тижня", у програмі Бундесверу "Nachgefragt" Фройдінг вказав, що Росія продовжує нарощувати свої виробничі потужності та планує збільшити атаки безпілотників по Україні, тому ефективність протиповітряної оборони України потрібно нарощувати.

"Ми повинні розглянути розумні контрзаходи", – сказав Фройдінг, у компетенції якого раніше була координація німецької допомоги Україні. Генерл додав, що зараз партнери обговорюють нові концепції захисту від дронових атак.

Фройдінг підкреслив, що збивати "Шахеди", вартість яких коливається від 30 000 до 50 000 євро, керованими ракетами немає сенсу, оскільки останні коштують по кілька мільйонів. Тому найоптимальніше буде використовувати засоби вартістю від 2 000 до 4 000 євро кожен.

Інший варіант, підкреслив представник Бундесверу, діяти завчасно – атакувати російські літаки, аеродроми та оборонні виробничі об'єкти.