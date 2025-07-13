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Уночі сили ППО знищили 20 із 60 ворожих БпЛА

20 дронів-імітаторів – локаційно втрачені.

Уночі сили ППО знищили 20 із 60 ворожих БпЛА
ППО
Фото: Сумська ОВА

У ніч на 13 липня РФ атакувала Україну 60 безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.

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Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ.

"Протягом минулої доби (із 14.00 12 липня) та протягом поточної доби 13 липня противник атакував 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово – рф.(до 40 із них – "шахеди")", – ідеться у повідомленні.

Упродовж дня 12 липня ворог атакував ударними БпЛА тилові регіони, спрямувавши понад 20 "шахедів", вночі 13 липня під ударом РФ опинилися прифронтові території  Донецької, Сумської та Дніпропетровської областей.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 20 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, заході та в центрі країни.

Фото: Повітряні сили

20 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання 20 БпЛА у 5 локаціях.
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