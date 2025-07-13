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На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, ще п'ятеро поранені

Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі.

На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, ще п'ятеро поранені
На Херсонщині через ворожий обстріл спалахнув житловий будинок
Фото: ДСНС

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 33 населені пункти Херсонщини, удари спрямовані на критичну і соціальну інфраструктуру. 

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Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та  артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Чорнобаївка, Кізомис, Садове, Незламне, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Дніпровське, Придніпровське, Берислав, Зміївка, Вірівка, Козацьке, Веселе, Золота Балка, Нововоронцовка, Новорайськ, Дудчани, Понятівка, Хрещенівка, Милове, Берегове, Львове, Понятівка, Республіканець, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5  багатоповерхівок та 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 поранені.
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