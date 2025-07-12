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Через негоду на Харківщині затримується низка потягів

Найбільша затримка наразі у рейсів №65/66 Харків - Умань та №165/166 Харків - Черкаси. 

Через негоду на Харківщині затримується низка потягів
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Через негоду в Харківській області затримується деякі потяги. 

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Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці. 

"Негода накрила Харківщину: шквальний вітер і знеструмлення в декількох населених пунктах впливають на рух поїздів у регіоні", - йдеться в повідомленні.

Найбільша затримка наразі у рейсів №65/66 Харків - Умань та №165/166 Харків - Черкаси (+2:28).

Поки що затримуються на відправлення з Харкова поїзди: 

  • №59/60 Харків - Одеса, 
  • №63/64 Харків - Львів, 
  • №111/112 Ізюм - Львів,
  • №113/114 Харків - Львів.

"Ми вже вивели резервні тепловози і будемо їхати з ними до Мерефи, після чого будемо надолужувати відставання від графіку. Жоден рейс не скасовано, продовжуємо рух", - додали в УЗ.

  • Як повідомлялося, в Харкові через негоду загинула жінка, є постраждалі. У місті фіксуються перебої з електропостачанням і водопостачанням.  Також через шквальний вітер на дороги впала велика кількість гілок і дерев.
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