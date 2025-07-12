Через негоду на Харківщині затримується низка потягів

Через негоду в Харківській області затримується деякі потяги.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
"Негода накрила Харківщину: шквальний вітер і знеструмлення в декількох населених пунктах впливають на рух поїздів у регіоні", - йдеться в повідомленні.
Найбільша затримка наразі у рейсів №65/66 Харків - Умань та №165/166 Харків - Черкаси (+2:28).
Поки що затримуються на відправлення з Харкова поїзди:
- №59/60 Харків - Одеса,
- №63/64 Харків - Львів,
- №111/112 Ізюм - Львів,
- №113/114 Харків - Львів.
"Ми вже вивели резервні тепловози і будемо їхати з ними до Мерефи, після чого будемо надолужувати відставання від графіку. Жоден рейс не скасовано, продовжуємо рух", - додали в УЗ.
- Як повідомлялося, в Харкові через негоду загинула жінка, є постраждалі. У місті фіксуються перебої з електропостачанням і водопостачанням. Також через шквальний вітер на дороги впала велика кількість гілок і дерев.