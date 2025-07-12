Через негоду на Харківщині затримується низка потягів

Через негоду в Харківській області затримується деякі потяги.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Негода накрила Харківщину: шквальний вітер і знеструмлення в декількох населених пунктах впливають на рух поїздів у регіоні", - йдеться в повідомленні.

Найбільша затримка наразі у рейсів №65/66 Харків - Умань та №165/166 Харків - Черкаси (+2:28).

Поки що затримуються на відправлення з Харкова поїзди:

№59/60 Харків - Одеса,

№63/64 Харків - Львів,

№111/112 Ізюм - Львів,

№113/114 Харків - Львів.

"Ми вже вивели резервні тепловози і будемо їхати з ними до Мерефи, після чого будемо надолужувати відставання від графіку. Жоден рейс не скасовано, продовжуємо рух", - додали в УЗ.