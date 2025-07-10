Внаслідок негоди на Київщині знеструмлено понад 57 тисяч клієнтів

Начальник Київської ОВА Микола Калашник розповів про наслідки негоди у Київській області.

“Через сильний буревій, грозу, град і дощ, що пройшлися лівобережною частиною, наразі знеструмлено понад 57 тисяч клієнтів”, - написав Калашник.

Він уточнив, що найбільше постраждали такі громади Київської області: Баришівка, Бориспіль, Бровари, Переяслав, Яготин, Згурівка.

Синоптики прогнозують, що складні погодні умови триватимуть до кінця доби. Через це бригади ДТЕК “Київські регіональні електромережі” працюють цілодобово у посиленому режимі.