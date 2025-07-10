Поліцейські евакуювали з Берислава на Херсонщині жінку та хлопця, який підірвався на міні

Внаслідок вибуху хлопець дістав мінно-вибухову травму й уламкові поранення всього тіла та потребував термінової медичної допомоги.

Співробітники поліції евакуювали з Берислава Херсонської області жінку похилого віку та пораненого хлопця.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“До поліції надійшло повідомлення про пораненого 20-річного хлопця, який випадково наступив на російську протипіхотну міну, ймовірно, типу “пелюстка”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху хлопець дістав мінно-вибухову травму й уламкові поранення всього тіла та потребував термінової медичної допомоги.

Поліцейські евакуювали його на броньованому авто та доправили до стабілізаційного пункту до медиків.

Також вони вивезли з міста 87-річну жінку, яка раніше звернулася з проханням про евакуацію. Поліцейські доправили жінку у безпечне місце, де на неї чекали рідні.