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Україна і НАТО підписали угоду про участь українських військових у JATEC

Відкриття центру заплановано на лютий 2025 року.

Україна і НАТО підписали угоду про участь українських військових у JATEC
підписання угоди про участь українських військових у JATEC
Фото: пресслужба Міноборони

Міноборони України та Командування НАТО з питань трансформації підписали технічну домовленість щодо участі українського персоналу у Спільному центрі НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC).

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Про це йдеться на сайті Міноборони.

Угода передбачає направлення українських військових до Центру, а також забезпечення їм рівного статусу з військовослужбовцями НАТО.

Перший заступник міністра оборони Сергій Боєв пояснив, що технічна домовленість забезпечує можливість направлення військовослужбовців України до JATEC. Документ є важливим кроком до практичного набуття взаємосумісності між українськими офіцерами та партнерами з НАТО. Йдеться також про впровадження процедур НАТО щодо управління персоналом і підтримки військових.

Підписання угоди є частиною реалізації рішення Північноатлантичної ради, яка у 2024 році затвердила створення JATEC. Відкриття центру заплановано на лютий 2025 року.

  • Рішення створити такий центр ухвалили у лютому 2024 року, а через декілька місяців погодили українських представників до команди, яка його створюватиме. 
  • Робота JATEC спрямована на досягнення повної взаємосумісності Збройних сил України та сил країн НАТО.
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