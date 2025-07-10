Україна і НАТО підписали угоду про участь українських військових у JATEC

Відкриття центру заплановано на лютий 2025 року.

підписання угоди про участь українських військових у JATEC

Міноборони України та Командування НАТО з питань трансформації підписали технічну домовленість щодо участі українського персоналу у Спільному центрі НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC).

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Угода передбачає направлення українських військових до Центру, а також забезпечення їм рівного статусу з військовослужбовцями НАТО.

Перший заступник міністра оборони Сергій Боєв пояснив, що технічна домовленість забезпечує можливість направлення військовослужбовців України до JATEC. Документ є важливим кроком до практичного набуття взаємосумісності між українськими офіцерами та партнерами з НАТО. Йдеться також про впровадження процедур НАТО щодо управління персоналом і підтримки військових.

Підписання угоди є частиною реалізації рішення Північноатлантичної ради, яка у 2024 році затвердила створення JATEC. Відкриття центру заплановано на лютий 2025 року.