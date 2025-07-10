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ВАКС продовжив тримання під вартою екскерівниці Хмельницької МСЕК Крупі

У випадку внесення застави на підозрювану покладаються обов’язки.

ВАКС продовжив тримання під вартою екскерівниці Хмельницької МСЕК Крупі
Тетяна Крупа в суді
Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Вищий антикорупційний суд продовжив екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 вересня 2025 року включно.

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Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"Сьогодні, 10 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив екскерівниці Хмельницької МСЕК запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 07 вересня 2025 року включно", - йдеться в повідомленні. 

Підозрюваній визначено заставу у розмірі 56 018 000 грн. У випадку внесення застави на підозрювану покладаються обов’язки.

Справа Крупи

  • 5 жовтня очільницю Хмельницької облМСЕК затримали й повідомили їй про підозру у незаконному збагачені. Напередодні під час слідчих дій вона викинула через вікно пів мільйона доларів. Під час обшуків у неї та її родичів знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. Тільки у робочому кабінеті виявили $100 тисяч, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.
  • У робочому кабінеті Крупи знайшли списки, в яких зазначені прізвища та фіктивні діагнози. ДБР вивчає ці списки.
  • У жовтні Печерський районний суд Києва відправив крупу під варту, встановивши розмір застави 500 млн грн.
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