ВАКС продовжив тримання під вартою екскерівниці Хмельницької МСЕК Крупі

У випадку внесення застави на підозрювану покладаються обов’язки.

Вищий антикорупційний суд продовжив екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 вересня 2025 року включно.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

"Сьогодні, 10 липня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив екскерівниці Хмельницької МСЕК запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 07 вересня 2025 року включно", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваній визначено заставу у розмірі 56 018 000 грн. У випадку внесення застави на підозрювану покладаються обов’язки.

Справа Крупи