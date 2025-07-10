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У Київській області внаслідок атаки поранено чоловіка, ушкодження – в різних районах

Постраждали будинки. 

У Київській області внаслідок атаки поранено чоловіка, ушкодження – в різних районах
Київська область, 10 липня
Фото: Микола Калашник у Telegram

У Київській області унаслідок нічної атаки є ушкодження в шести районах. В Обухівському поранено чоловіка – він у тяжкому стані.

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У Фастівському і Бориспільському районах пошкоджено дві приватні оселі. В Броварському – 24 приватні будинки, господарчі споруди і 10 авто, повідомив голова ОВА

"Пошкодження будинків різного ступеня. У більшості – вибиті вікна, двері, пошкоджено покрівлі", – сказав він. 

У Вишгородському районі ліквідована пожежа гаражного приміщення. У Бучанському районі пошкоджено понад 20 автомобілів. 

У Київській області внаслідок атаки є пошкодження і поранений
Фото: Микола Калашник у Telegram
У Київській області внаслідок атаки є пошкодження і поранений

Атака на Київську область 10 липня
Фото: Микола Калашник у Telegram
Атака на Київську область 10 липня

  • Усього через добу після наймасованішої атаки ворог завдав нового комбінованого удару. Основними напрямками були саме Київ і область. У столиці загинули двоє людей, близько 16 отримали поранення.
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