У Київській області внаслідок атаки поранено чоловіка, ушкодження – в різних районах

У Київській області унаслідок нічної атаки є ушкодження в шести районах. В Обухівському поранено чоловіка – він у тяжкому стані.

У Фастівському і Бориспільському районах пошкоджено дві приватні оселі. В Броварському – 24 приватні будинки, господарчі споруди і 10 авто, повідомив голова ОВА.

"Пошкодження будинків різного ступеня. У більшості – вибиті вікна, двері, пошкоджено покрівлі", – сказав він.

У Вишгородському районі ліквідована пожежа гаражного приміщення. У Бучанському районі пошкоджено понад 20 автомобілів.

Фото: Микола Калашник у Telegram У Київській області внаслідок атаки є пошкодження і поранений

Фото: Микола Калашник у Telegram Атака на Київську область 10 липня