У Київській області внаслідок атаки поранено чоловіка, ушкодження – в різних районах

У Київській області унаслідок нічної атаки є ушкодження в шести районах. В Обухівському поранено чоловіка – він у тяжкому стані.
У Фастівському і Бориспільському районах пошкоджено дві приватні оселі. В Броварському – 24 приватні будинки, господарчі споруди і 10 авто, повідомив голова ОВА.
"Пошкодження будинків різного ступеня. У більшості – вибиті вікна, двері, пошкоджено покрівлі", – сказав він.
У Вишгородському районі ліквідована пожежа гаражного приміщення. У Бучанському районі пошкоджено понад 20 автомобілів.
- Усього через добу після наймасованішої атаки ворог завдав нового комбінованого удару. Основними напрямками були саме Київ і область. У столиці загинули двоє людей, близько 16 отримали поранення.