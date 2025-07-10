Російська армія поранила чотирьох цивільних на Сумщині

Унаслідок російських обстрілів території Сумської області поранені четверо мирних жителів.
Як розповіли у ОВА, у Юнаківській громаді внаслідок артобстрілу поранено місцевого жителя 1961 р.н. У Недригайлівській громаді унаслідок удару БпЛА о 00:13 9 липня постраждали 3 цивільних.
Протягом доби, з ранку 9 липня до ранку 10 липня 2025 року, російські війська здійснили 75 обстрілів по 36 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:
- 15 скидань ВОГ з БпЛА;
- 15 ударів КАБів.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетні удари по території Сумщини.
Пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Новослобідській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Сумській громаді об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні будинки;
- в Есманьській громаді знищено автомобіль;
- у Білопільській громаді пошкоджено приватний будинок;
- у Буринській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
- у Недригайлівській громаді, за оновленою інформацією, внаслідок удару БпЛА о 00:13 9 липня пошкоджено нежитлове приміщення, 21 домогосподарство, 7 приватних автомобілів.
За добу вдалося евакуювати 7 людей. Повітряна тривога в області тривала 15 годин 30 хвилин.
- Унаслідок російської атаки на енергооб'єкт на Сумщині у двох районах та обласному центрі виникли проблеми зі світлом.