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Російська армія поранила чотирьох цивільних на Сумщині

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Російська армія поранила чотирьох цивільних на Сумщині
наслідки російської атаки
Фото: Поліція Сумщини

Унаслідок російських обстрілів території Сумської області поранені четверо мирних жителів. 

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Як розповіли у ОВА, у Юнаківській громаді внаслідок артобстрілу поранено місцевого жителя 1961 р.н. У Недригайлівській громаді унаслідок удару БпЛА  о 00:13 9 липня  постраждали 3 цивільних. 

Протягом доби, з ранку 9 липня до ранку 10 липня 2025 року, російські війська здійснили 75 обстрілів по 36 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА: 

  • 15 скидань ВОГ з БпЛА;
  • 15 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА та ракетні удари по території Сумщини.

Пошкоджені та зруйновані об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Новослобідській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Сумській громаді об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні будинки;
  • в Есманьській громаді знищено автомобіль;
  • у Білопільській громаді пошкоджено приватний будинок;
  • у Буринській громаді пошкоджено нежитлове приміщення;
  • у Недригайлівській громаді, за оновленою інформацією, внаслідок удару БпЛА о 00:13 9 липня пошкоджено нежитлове приміщення, 21 домогосподарство, 7 приватних автомобілів.

За добу вдалося евакуювати 7 людей. Повітряна тривога в області тривала 15 годин 30 хвилин.
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