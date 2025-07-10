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Біля Львова з русел вийшли річки, підтоплені населені пункти (оновлено)

На місці працюють 38 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки.

Біля Львова з русел вийшли річки, підтоплені населені пункти (оновлено)
Річка Зубра поблизу Львова
Фото: телеграм-канал Андрія Садового

Біля Львова через потужні дощі з русел вийшли річки. Вночі та зранку 10 липня у Львові випала рекордна кількість дощу – 110 мм за 12 годин. Через зливу вийшли з берегів декілька річок.

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Як повідомив раніше мер міста Андрій Садовий, були місця, де вода сягала майже 3 метрів. Йдеться про нежитлові зони. У ДСНС раніше зазначили, що вийшли з русел річки Щирка та Зубра. 

За даними ОВА, у населених пунктах Скнилів, Зубра, Сокільники та Зимна Вода постраждали 22 вулиці, близько 180 автомобілів і 200 житлових будинків. Також вода потрапила до дитячого садочка та амбулаторії в Сокільниках. У Солонці на трасі «Київ-Чоп» відбувся невеликий зсув дорожнього полотна. Без світла по області понад 40 тисяч абонентів. 

Внаслідок цього в селах Скнилів, Зубра, Сокільники підтопило вулиці, постраждали автомобілі та житлові будинки, а також частково затоплена автодорога «Львів-Пустомити-Меденичі».

Рятувальники в селі Скнилів врятували людей та собак.

Наслідки повені на Львівщині
Фото: ДСНС
Наслідки повені на Львівщині
Наслідки повені на Львівщині
Фото: ДСНС
Наслідки повені на Львівщині

Також відкачували воду на одній з електропідстанцій. На місці працюють 38 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки.

За словами Садового, існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів.Тому мешканців просять перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок.

Вранці у Львівській міськраді повідомили, що річку Зубру, що поблизу Львова, затопило, і проїзд транспорту там був неможливий. Також через сильні дощі впродовж ночі підтоплено автостоянки поблизу ЖК "Континент" у Сокільниках.

У Львові підтоплення спостерігалися на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна. Громадський транспорт Львова курсує у звичному режимі

Підтоплення у Львові
Фото: Львівська міська рада
Підтоплення у Львові

Оновлення. За словами очільника ОВА Максима Козицького, унаслідок підтоплення на території населених пунктів Скнилів, Зубра, Сокільники та Зимна Вода постраждали: автодорога «Львів–Пустомити–Меденичі», 22 вулиці, близько 180 автомобілів і 200 житлових будинків. Також вода потрапила до дитячого садочка та амбулаторії в Сокільниках.

Найбільшу кількість опадів зафіксували у Львові. У місті підтопило 9 вулиць та 25 дахів. Подекуди спостерігаються збої в роботі світлофорів. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Унаслідок негоди у Солонці на трасі «Київ-Чоп» відбувся невеликий зсув дорожнього полотна. Загалом понад 44 тисячі абонентів у області залишилися без електропостачання. 

У Львівській міськраді зазначили, що вночі та зранку 10 липня у Львові випала рекордна кількість дощу — 110 мм за 12 годин. Через зливу вийшли з берегів річки Зубра, Марунька у Винниках та Вишенька. 

Є підтоплення в кількох закладах освіти, зокрема у «Школі радості», ліцеї Пулюя та профучилищі на Пасічній. Вода або вже зійшла, або її відкачують. Також підтопило приміщення Центру Довженка — сьогодні там не працює кінозал і точка «Спільно».

Раніше у ДСНС попередили, що Львівщині очікуються сильні дощі та грози.
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