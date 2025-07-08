Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
ГоловнаСвіт

Десятки людей зникли безвісти після повені на кордоні Непалу та Китаю

Щонайменше 18 людей зникли безвісти в Непалі, а у Китаї повідомляють про 11 зниклих безвісти.

Десятки людей зникли безвісти після повені на кордоні Непалу та Китаю
Повінь на кордоні Непалу та Китаю
Фото: EPA/UPG

Понад два десятки людей зникли безвісти після того, як сильні дощі в Тибетському регіоні Китаю спричинили повінь у річці Бхоте-Коші, яка протікає через Непал і Китай, змивши «Міст Дружби», що їх з'єднує.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Як пише Reuters, щонайменше 18 людей зникли безвісти в Непалі, а у Китаї повідомляють про 11 зниклих безвісти.

У Непалі серед зниклих безвісти 6 китайських робітників та троє поліцейських. Повінь також змила вісім електромобілів та пошкодила невелику гідроелектростанцію.

Зниклі громадяни Китаю працювали на внутрішньому контейнерному депо, яке будувалося за 80 км північ від столиці Катманду.

Вода змила кілька контейнерів з товарами, імпортованими з Китаю. Повідомляють про великі втрати товарів. Непальська армія врятувала 11 людей, і пошуково-рятувальні операції все ще тривають.

Повінь між Непалом і Китаєм
Фото: EPA/UPG
Повінь між Непалом і Китаєм

Реклама
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies