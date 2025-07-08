Десятки людей зникли безвісти після повені на кордоні Непалу та Китаю

Щонайменше 18 людей зникли безвісти в Непалі, а у Китаї повідомляють про 11 зниклих безвісти.

Повінь на кордоні Непалу та Китаю

Понад два десятки людей зникли безвісти після того, як сильні дощі в Тибетському регіоні Китаю спричинили повінь у річці Бхоте-Коші, яка протікає через Непал і Китай, змивши «Міст Дружби», що їх з'єднує.

Як пише Reuters, щонайменше 18 людей зникли безвісти в Непалі, а у Китаї повідомляють про 11 зниклих безвісти.

У Непалі серед зниклих безвісти 6 китайських робітників та троє поліцейських. Повінь також змила вісім електромобілів та пошкодила невелику гідроелектростанцію.

Зниклі громадяни Китаю працювали на внутрішньому контейнерному депо, яке будувалося за 80 км північ від столиці Катманду.

Вода змила кілька контейнерів з товарами, імпортованими з Китаю. Повідомляють про великі втрати товарів. Непальська армія врятувала 11 людей, і пошуково-рятувальні операції все ще тривають.

Фото: EPA/UPG Повінь між Непалом і Китаєм