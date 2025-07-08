Нетаньягу висунув кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру

Ізраїльський прем'єр вручив Трампу листа про висування під час зустрічі в Білому домі.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Про це повідомили у офіційному акаунті ізраїльського прем'єра у соцмережі Х.

Нетаньягу вручив відповідного листа про висування Дональду Трампу під час їхньої зустрічі в Білому домі.

Як йдеться у листі, Трамп продемонстрував "непохитну і виняткову відданість сприяння миру, безпеці та стабільності в усьому світі", а на Близькому Сході його зусилля "спричинили кардинальні зміни та створили нові можливості для розширення миру".

Також зазначається, що головним досягненням Трампа була "ключова роль" у налагодженні офіційних дипломатичних відносин між Ізраїлем і кількома арабськими країнами, включаючи Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Марокко.

Реклама

Нетаньягу вважає, що це змінило Близький Схід та ознаменувало "історичний крок до миру, безпеки та регіональної стабільності", і що "бачення та сміливе лідерство" президента Трампа сприяли "інноваційній дипломатії, яка визначається не конфліктом та екстремізмом, а співпрацею, діалогом та спільним процвітанням".

"Мало хто з лідерів досяг таких відчутних проривів у напрямку миру за такий короткий час. У ці часи великих історичних змін я не можу уявити собі нікого, хто б більше заслуговував на Нобелівську премію миру, ніж президент Трамп", – зазначено у листі.

Prime Minister Benjamin Netanyahu has nominated US President Donald Trump for the Nobel Peace Prize.



Prime Minister Netanyahu gave @POTUS @realDonaldTrump the letter of nomination during their White House meeting. pic.twitter.com/ayGSHoEcmH — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 8, 2025