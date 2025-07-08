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Нетаньягу висунув кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру

Ізраїльський прем'єр вручив Трампу листа про висування під час зустрічі в Білому домі.

Нетаньягу висунув кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру
Біньямін Нетаньягу та Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

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Про це повідомили у офіційному акаунті ізраїльського прем'єра у соцмережі Х.

Нетаньягу вручив відповідного листа про висування Дональду Трампу під час їхньої зустрічі в Білому домі.

Як йдеться у листі, Трамп продемонстрував "непохитну і виняткову відданість сприяння миру, безпеці та стабільності в усьому світі", а на Близькому Сході його зусилля "спричинили кардинальні зміни та створили нові можливості для розширення миру".

Також зазначається, що головним досягненням Трампа була "ключова роль" у налагодженні офіційних дипломатичних відносин між Ізраїлем і кількома арабськими країнами, включаючи Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Марокко. 

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Нетаньягу вважає, що це змінило Близький Схід та ознаменувало "історичний крок до миру, безпеки та регіональної стабільності", і що "бачення та сміливе лідерство" президента Трампа сприяли "інноваційній дипломатії, яка визначається не конфліктом та екстремізмом, а співпрацею, діалогом та спільним процвітанням".

"Мало хто з лідерів досяг таких відчутних проривів у напрямку миру за такий короткий час. У ці часи великих історичних змін я не можу уявити собі нікого, хто б більше заслуговував на Нобелівську премію миру, ніж президент Трамп", – зазначено у листі. 

  • Раніше про висування кандидатури Трампа на Нобелівську премію миру заявив уряд Пакистану, конфлікт якого з Індією також не минув без американського дипломатичного втручання. 
  • Також представник Республіканської партії у Конгресі Бадді Картер звернувся до Нобелівського комітету із закликом визнати "надзвичайну історичну роль" Трампа у завершенні війни між Іраном та Ізраїлем. 
  • Цей Нетаньягу до США вже другий за цю каденцію Дональда Трампа. Ізраїльський прем'єр приїздив попри ордер на арешт, виданий МКС. 
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