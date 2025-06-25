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Трампа вдруге за тиждень номінували на Нобелівську премію миру

Цього разу - за припинення війни Ірану та Ізраїлю.

Трампа вдруге за тиждень номінували на Нобелівську премію миру
Фото: Нобелівський комітет

Президент США Дональд Трамп був вже вдруге за останні дні номінований на Нобелівську премію миру через свою залученість до урегулювання конфліктів.

Як пише Fox News, представник Республіканської партії у Конгресі Бадді Картер звернувся до Нобелівського комітету із закликом визнати "надзвичайну історичну роль" Трампа у завершенні війни між Іраном та Ізраїлем. 

Парламентар наголосив, що завдяки господарю Білого дому "найбільша у світі держава-спонсор тероризму не отримала найбільш летальну із можливих видів зброї на планеті".

Дії Трама "втілюють ті якості, які Нобелівський комітет покликаний відзначати - жагу до миру, запобігання війні, просування ідеї мирного співіснування, сміливість та чіткість поглядів у регіоні, що історично заплямований ворожістю та політичною нестабільністю".
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