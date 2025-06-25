Трампа вдруге за тиждень номінували на Нобелівську премію миру

Президент США Дональд Трамп був вже вдруге за останні дні номінований на Нобелівську премію миру через свою залученість до урегулювання конфліктів.
Як пише Fox News, представник Республіканської партії у Конгресі Бадді Картер звернувся до Нобелівського комітету із закликом визнати "надзвичайну історичну роль" Трампа у завершенні війни між Іраном та Ізраїлем.
Парламентар наголосив, що завдяки господарю Білого дому "найбільша у світі держава-спонсор тероризму не отримала найбільш летальну із можливих видів зброї на планеті".
Дії Трама "втілюють ті якості, які Нобелівський комітет покликаний відзначати - жагу до миру, запобігання війні, просування ідеї мирного співіснування, сміливість та чіткість поглядів у регіоні, що історично заплямований ворожістю та політичною нестабільністю".
- Раніше про висування кандидатури Трампа на Нобелівську премію миру заявив уряд Пакистану, конфлікт якого з Індією також не минув без американського дипломатичного втручання.