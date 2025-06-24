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Конгресмен Ел Грін хоче ініціювати імпічмент Дональду Трампу

Ел Грін представляє Техас і обраний від Демократичної партії.

Конгресмен Ел Грін хоче ініціювати імпічмент Дональду Трампу
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Конгресмен від Демократичної партії Ел Грін (штат Техас) планує ініціювати імпічмент Дональду Трампу

Про це повідомляє The Hill.

У поданій Гріном резолюції стверджується, що президент США "зловживає своїми повноваженнями, ігноруючи принцип поділу влади, і перетворює американську демократію на авторитаризм, неконституційно узурпуючи повноваження Конгресу оголошувати війну".

"Одностороннє, нічим не спровоковане застосування сили президентом Трампом без дозволу чи повідомлення Конгресу є зловживанням владою за відсутності безпосередньої загрози для США, що сприяє деградації американської демократії до авторитаризму", – вказав конгресмен у документі.

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Ел Грін також назвав Трампа "авторитарним президентом", а також "загрозою для американської демократії".

Крім того, представник демпартії згадав про напад на Капітолій 6 січня 2021 року, суперечливу імміграційну політику і нападки на федеральних суддів у своєму прагненні до імпічменту.

  • З 13 червня тривають повітряні атаки Ізраїлю проти Ірану в рамках операції, спрямованої на ядерне роззброєння країни. Іран завдає ударів у відповідь.
  • 22 червня США долучилися до атак проти Ірану і вдарили по трьох об'єктах. Ще до цих ударів верховний лідер Ірану обіцяв "наслідки" для Штатів у разі будь-якої військової участі. 
  • 23 червня Іран випустив декілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході.
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