Конгресмен Ел Грін хоче ініціювати імпічмент Дональду Трампу

Ел Грін представляє Техас і обраний від Демократичної партії.

Конгресмен від Демократичної партії Ел Грін (штат Техас) планує ініціювати імпічмент Дональду Трампу.

Про це повідомляє The Hill.

У поданій Гріном резолюції стверджується, що президент США "зловживає своїми повноваженнями, ігноруючи принцип поділу влади, і перетворює американську демократію на авторитаризм, неконституційно узурпуючи повноваження Конгресу оголошувати війну".

"Одностороннє, нічим не спровоковане застосування сили президентом Трампом без дозволу чи повідомлення Конгресу є зловживанням владою за відсутності безпосередньої загрози для США, що сприяє деградації американської демократії до авторитаризму", – вказав конгресмен у документі.

Ел Грін також назвав Трампа "авторитарним президентом", а також "загрозою для американської демократії".

Крім того, представник демпартії згадав про напад на Капітолій 6 січня 2021 року, суперечливу імміграційну політику і нападки на федеральних суддів у своєму прагненні до імпічменту.