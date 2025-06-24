Зеленський зустрівся зі сенаторами Конгресу США

Говорили про санкції порти РФ і підтримку України.

Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами Конгресу США Джин Шахін і Крісом Кунсом.

За словами глави держави, ішлося про підтримку України, мирний процес та ініціативу Дональда Трампа щодо припинення вогню.

«Останні атаки проти наших людей показують, що Росія не зацікавлена в мирі і продовжує ескалувати. Тому важливо збільшувати тиск, який не дасть Москві можливостей нарощувати виробництво засобів терору. Законопроєкт про санкції сенаторів Грема і Блюменталя може це забезпечити», - наголосив Зеленський.

Він додав, що наша держава готова купувати американську зброю та разом виробляти українську.